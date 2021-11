Il rover Perseverance fotografa il suo primo tramonto marziano VIDEO

Un tenue bagliore di luce dietro al profilo scuro dei monti: è il primo tramonto su Marte immortalato dal rover Perseverance della Nasa, che dopo essersi impegnato nella raccolta del suo terzo campione di roccia, ha deciso di fermarsi un attimo per rivolgere gli ‘occhi’ al cielo.



Il primo tramonto marziano ripreso da Perseverance (fonte: Perseverance/NASA, Twitter)

“Prendetevi un momento per stupirvi di fronte a questo: ho catturato la mia prima veduta di un tramonto marziano con la mia Mastcam-Z”, si legge sul profilo Twitter di Perseverance. Sempre indaffarato, il rover riconosce che tra un impegno e l’altro “è importante anche alzare lo sguardo”.





Lo ha fatto dopo aver raccolto a inizio settimana il suo terzo campione di roccia. “Un altro pezzettino di Marte da portare con me”, ha twittato. “Il mio ultimo campione viene da una roccia ricca del minerale verdastro olivina, e il mio team scientifico ha diverse idee su come sia finito lì. Le ipotesi prendono il volo! La scienza domina”.





Tra le immagini recentemente inviate a Terra dal rover ci sono anche quelle che mostrano il tredicesimo volo effettuato dal drone Ingenuity lo scorso 4 settembre: i tecnici della Nasa le hanno montate realizzando alcuni brevi video che offrono il miglior ritratto effettuato finora del piccolo velivolo in azione. Intanto Ingenuity si sta già preparando per il suo sedicesimo volo, in programma per il weekend.