Da Nasa e SpaceX via libera al lancio della Crew Dragon 3 DIRETTA DALLE 22.00

Via libera al lancio della Crew Dragon 3. Dopo ripetuti rinvii dovuti al maltempo e a un problema di salute di uno dei quattro astronauti della missione, è arrivato il 'go' per la navetta diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con quattro astronauti a bordo. Il lancio è previsto da Cape Canaveral nella notte, alle 3.03 italiane di giovedì 11 novembre.

Gli astronauti della missione Crew3 sono Raja Chari, al comando della navetta, il pilota Tom Marshburn e la specialista di missione Kayla Barron, tutti e tre della Nasa, più lo specialista di missione Matthias Maurer dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

L'aggancio con la Stazione Spaziale è previsto alle 13.10 di giovedì 11 novembre e l'apertura del portello circa due ore più tardi.