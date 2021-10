Superano i test i motori di Starship, il razzo della SpaceX per Marte VIDEO

Superati i primi test per i motori di Starship, il sistema di lancio costituito aa razzo e navetta progettato da SpaceX per portare in futuro astronauti sulla Luna e su Marte. Secondo il fondatore di SpaceX, Elon Musk, il primo volo potrebbe essere già a novembre, ma prima di confermare la data bisognerà superare molti ostacoli, soprattutto di natura burocratica.



“Se tutto andrà bene Starship sarà pronta per il suo primo tentativo di lancio orbitale il mese prossimo, in attesa dell'approvazione da parte dell’agenzia regolatoria”, è il tweet pubblicato da Musk poche ore dopo il successo della prima accensione di un Raptor ‘a vuoto’, uno dei motori che dovrà assicurare la spinta all’enorme navetta Staship fuori dall’atmosfera terrestre, ad esempio permettere la ripartenza dalla superfice lunare o marziana.



Finora i test con la Starship, la navetta che dovrà essere montata in cima al razzo Super Heavy e che complessivamente diventerebbe il più potente veicolo spaziale mai realizzato con una spinta doppia rispetto ai Saturn V delle missioni Apollo, erano stati eseguiti solo con i motori adatti a funzionare nell’atmosfera terrestre.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo — SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021





I nuovi test svolti nella base di Boca Chica in Texas hanno portato all’accensione per almeno due volte e per diversi secondi di uno dei motori a vuoto, con ugelli più grandi rispetto a quelli usati finora, montati nel prototipo SN20. Questo nuovo passaggio ai motori ‘a vuoto’ rappresenta quindi un fondamentale traguardo per il via della prima vera missione spaziale di questo tanto atteso nuovo mezzo di trasporto.



Ma a modificare i piani di SpaceX potrebbero essere questioni amministrative. Il volo deve essere autorizzato dall’Amministrazione Federale per l’Aviazione (Faa) che ha però in corso un’indagine aperta sugli impatti ambientali delle operazioni di SpaceX. La decisione potrebbe richiedere tempi lunghi e nel frattempo i lanci saranno tutti sospesi.