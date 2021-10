Oggi il lancio della New Shepard, con il Capitano Kirk DIRETTA DALLE 14,30

Dopo un rinvio di 24 ore dovuto al forte vento riparte il conto alla rovescia per il secondo volo umano della Blue Origin, la società di Jeff Bezos. A bordo della capsula New Shepard ci saranno 4 persone tra cui William Shatner, l'attore che interpretava il Capitano Kirk in Star Trek e che con i suoi 90 anni diventerà la persona più anziana ad andare nello spazio.



Il volo che avverrà dalla base della Blue Origin in Texas alle 15:30 ora italiana durerà complessivamente una decina di minuti: i motori del razzo a stadi singolo spingeranno la capsula per poco più di 2 minuti fino a 50 chilometri di quota a più di 3.000 chilometri orari di velocità. Subito dopo la capsula sarà rilasciata e proseguirà l'ascesa in traiettoria balistica raggiungendo un'altezza massima di 100 chilometri prima di iniziare la discesa, frenata da paracadute, mentre il razzo rientrerà alla base di lancio in modo controllato.







Per poco più di 3 minuti i 4 a bordo, che comprendono anche Chris Boshuizen, fondatore di una società per lo studio della Terra, il microbiologo Glen de Vries, e Audrey Powers, un dirigente di Blue Origin, potranno godere di una vista unica del pianeta e sperimentare l'assenza di peso. Intervistato in un programma tv della CBS Shatner ha spiegato che la sua vera motivazione è quella di poter vedere la Terra sotto una nuova prospettiva e "vedere cosa possiamo per salvarla".



Il nuovo volo, indicato con la sigla NS-18, sarà il secondo con equipaggio di una capsula New Shepard, il primo era stato il 20 luglio con lo stesso Bezos a bordo e anche l'82enne Wally Funk, record che sarà spazzato via dal 90enne Capitano Kirk.