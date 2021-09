Pronti al lancio i quattro avventurieri dello spazio

Tutti possono andare nello spazio, tutti possono diventare 'astronauti per caso'. E' quello che proveranno a dimostrare i quattro pionieri della missione Inspiration4, la prima con un equipaggio interamente formato da privati cittadini e non astronauti professionisti.



Emozionati ed entusiasti, stanno ultimando i preparativi per salire a bordo della navetta Crew Dragon della SpaceX, che li porterà a compiere un avventuroso viaggio di tre giorni intorno alla Terra orbitando a un'altezza di 575 chilometri, ben oltre la Stazione spaziale internazionale. Tra loro anche due donne pronte a entrare nella storia, rispettivamente come la prima portatrice di protesi nello spazio e la prima donna di colore nel ruolo di pilota.



Lo stesso patron di SpaceX, Elon Musk, celebra a suo modo l'impresa dei quattro usando la foto dell'equipaggio come immagine del proprio profilo su Twitter. Il lancio con il razzo Falcon 9 avverrà dalla storica piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida: la finestra di lancio di cinque ore si aprirà alle 20:02 ora locale, quando in Italia saranno le 2:02 di giovedì 16 settembre. Le ultime previsioni meteo indicano condizioni favorevoli all'80%, ma se qualcosa dovesse andare storto, è comunque prevista una seconda possibilità di lancio a distanza di 24 ore.