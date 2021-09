Spazio:Nasa conferma prelievo primo campione roccia su Marte

(ANSA) - WASHINGTON, 06 SET - La Nasa ha confermato che il suo rover Perseverance è riuscito a prelevare il primo campione di roccia su Marte. "I've got it!" (l'ho preso), ha twittato l'agenzia spaziale americana, postando una foto del campione.



La scorsa settimana la Nasa aveva riferito che pensava di essere già riuscita nell'impresa ma restava l'incertezza perché le immagini scattate dal veicolo spaziale non avevano una luminosità sufficiente. Il rover ha dovuto quindi prendere nuovamente dei campioni di roccia con una luce migliore. La scelta à caduta su una roccia grande come un porta documenti e battezzata "Rochette". (ANSA).