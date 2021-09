Volo suborbitale per 3 italiani, con Virgin Galactic

Il colonnello Walter Villadei, il tenente colonnello Angelo Landolfi , entrambi dell'Aeronautica Militare, e l'ingegner Pantaleone Carlucci, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), sono i primi tre italiani, e i primi europei, che si preparano ad affrontare un volo suborbitale a bordo dello spazioplano Spaceship-2 della Virgin Galactic. Tutti e tre a bordo condurranno esperimenti scientifici. La missione che è stata presentata oggi a Roma da Aeronautica Militare e Cnr, è prevista a fine settembre e si chiama Virtute-1 (Volo italiano per la ricerca e la tecnologia suborbitale).



Rosso, voli suborbitali occasione per spazioporti in Italia

Il primo passo per nuove opportunità commerciali ed economiche per futuri spazioporti da realizzare in Italia: è anche questo, per il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, il valore della missione Virtute-1. "E' il primo passo in un percorso di crescita", ha osservato a proposito della missione. Uno degli obiettivi, ha aggiunto, è "sfruttare anche a fini commerciali mezzi che volano a quote elevatissime e che potrebbero garantire1,5 ore per collegamenti che adesso ne richiedono almeno dieci". Missioni come queste, ha aggiunto, offrono "l'opportunità di sviluppare una risorsa del Paese come è lo spazio aereo" e fa da apripista per comprendere i requisiti tecnologici.

Realizzare uno spazioporto in Italia è un progetto che esiste già e che l'Enac ha da tempo annunciato, con l'avvio di una fase sperimentale nel 2023 nel sito di Grottaglie (Taranto).