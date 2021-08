Marte, il drone Ingenuity in avanscoperta nel suo dodicesimo volo

Il drone elicottero Ingenuity della Nasa ha completato con successo il suo dodicesimo volo su Marte: dopo aver raggiunto 10 metri di altezza, ha percorso 450 metri tra andata e ritorno, per un totale di 169 secondi. Le immagini a colori scattate sulla regione South Seitah, estremamente interessante da un punto di vista geologico, serviranno a pianificare la perlustrazione da parte del rover Perseverance, reduce dal fallimento del suo primo carotaggio per la raccolta di un campione di roccia.



Le informazioni trasmesse a Terra nei giorni scorsi confermano che il trapano di Perseverance ha raggiunto la profondità desiderata di 7 centimetri: le stesse immagini scattate dal rover mostrano il foro e la provetta del campione correttamente sigillata e conservata. Ulteriori osservazioni e analisi dei dati, però, hanno rivelato che la provetta è vuota. "Da un punto di vista ingegneristico, il processo di campionamento è avvenuto in maniera del tutto nominale, dimostrando la capacità del rover di eseguire delle operazioni molto complesse in totale autonomia», commenta a Media Inaf Teresa Fornaro, ricercatrice all'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) di Firenze e unica italiana tra i 13 participating scientist della missione.



"Purtroppo però la natura della roccia scelta per il campionamento non ha aiutato: sembra infatti che il campione si sia polverizzato durante il carotaggio, cosa che non era stata osservata nei test effettuati in laboratorio. Marte non smette mai di sorprendere! Il prossimo tentativo di campionamento verrà effettuato su una roccia più resistente". L'operazione è prevista per l'inizio di settembre proprio nella regione South Seitah, dove si trovano rocce sedimentarie che dovrebbero comportarsi come le rocce terrestri sulle quali sono stati svolti i test.