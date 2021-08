Questa notte il secondo lancio 2021 di Vega

Tutto pronto per il secondo lancio dell’anno di Vega, il razzo europeo che viene realizzato negli stabilimenti di Avio a Colleferro vicino Roma, in programma alle 03:47 ora italiana dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Porterà in orbita Pléiades Neo 4, il secondo satellite di un’innovativa costellazione per l’osservazione della Terra, e altri 4 piccoli satelliti tra cui Ledsat realizzato dall’Università Sapienza di Roma per scopi educativi con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

A 10 mesi dall’anomalia registrata nel corso della missione VV17, il razzo europeo Vega torna a volare per la seconda volta nel corso del 2021 e lo farà portando 5 ‘passeggeri’, per un totale di 1.029 kg, che saranno rilasciati su due orbite differenti in un lancio che dovrebbe concludersi in poco meno di 2 ore. Il primo passeggero ad essere rilasciato in orbita sarà Pléiades Neo 4, il secondo dei quattro satelliti che comporrà la mini-costellazione interamente realizzata e gestita dall’azienda europea Airbus e che fornirà immagini di qualsiasi punto della superficie terrestre a una risoluzione di soli 30 centimetri all’incirca 2 volte al giorno. Una volta completata la costellazione sarà una delle più avanzate al mondo per questo genere di osservazioni e fornirà servizi commerciali a istituzioni e aziende.

Pochi minuti dopo saranno rilasciati gli altri 4 passeggeri di cui 3 piccoli satelliti cubesat dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa): Sunstorm, per indagare le potenzialità di alcune nuove tecnologie per lo studio eruzioni solari, Radcube, per testare alcune soluzioni per misurare le radiazioni nello spazio e Ledsat, un progetto educativo realizzato da ricercatori della Sapienza nell’ambito del programma educativo europeo Fly Your Satellite!. Ultimo dei passeggeri a bordo è Bro-4, il quarto minisatellite di una costellazione realizzata da una start-up francese pensata per identificare i segnali radio di tutte le navi e le imbarcazioni ‘attive’ del pianeta e che fornirà in futuro una serie di servizi per la sorveglianza e la navigazione.