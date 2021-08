Luna, la Nasa è in ritardo sulle tute, difficile il ritorno nel 2024

L'obiettivo di riportare gli astronauti sulla Luna nel 2024 con il programma Artemis rischia di allontanarsi perché le tute per le attività extra-veicolari potrebbero non essere pronte per la data prevista. Lo si legge nel rapporto dell'Ispettorato generale (Oig) della Nasa, pubblicato il 10 agosto.



"Per via dei ritardi nello sviluppo delle tute spaziali, non è realistico che la Nasa possa portare gli uomini sulla Luna nel 2024", si legge nel documento.

"L'attuale programma della Nasa è di produrre le tute spaziali di nuova generazione, chiamate Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), per novembre 2024, ma l'agenzia sta affrontando diverse difficoltà nel raggiungere questo obiettivo.



Rispetto alla tabella di marcia si registrano circa 20 mesi di ritardo per quanto riguarda il design, la verifica e il test delle tute lunari", continua il rapporto. Il lavoro per queste nuove tute è iniziato 14 anni fa, ma nonostante un prototipo fosse pronto già dal 2019 e si siano spesi finora 420 milioni di dollari, le xEmu ad oggi non hanno ancora raggiunto gli standard di sicurezza necessari per essere utilizzate nello spazio.



Secondo l'ispettorato, le prime due tute non saranno pronte, nella migliore delle ipotesi, prima di aprile 2025, "momento in cui la Nasa avrà speso oltre un miliardo di dollari per tale obiettivo". Nel frattempo Elon Musk, il fondatore di SpaceX, ha offerto via Twitter la collaborazione della sua azienda per realizzare una possibile tuta spaziale, scrivendo semplicemente: "SpaceX potrebbe farlo se necessario".