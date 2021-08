Nel cielo di agosto pianeti giganti e stelle cadenti

Le stelle cadenti promettono spettacolo nel cielo di agosto, accompagnate dai pianeti giganti del Sistema Solare Giove e Saturno, che sono nel periodo di migliore osservabilità per il 2021. Continua a brillare anche Venere, che tramontando un'ora e mezza dopo il Sole.



A rendere spettacolare lo sciame delle Perseidi, le cosiddette Lacrime di San Lorenzo, è una luna molto discrera, osserva l'Unione Astrofili Italiani (Uai). Per quasi tutta la prima metà di agosto, infatti, la Luna non disturberà con la sua luce. Questo permetterà di osservare al meglio le stelle cadenti, il cui picco è previsto nella notte tra il 12 e 13 agosto.



Pur con tutte le limitazioni e le incertezze dovute all'emergenza Covid, anche quest'anno torna la manifestazione 'Calici di Stelle', e saranno diversi gli eventi organizzati dalle associazioni di astrofili.



In arrivo in agosto anche di altri sciami di meteore, perlopiù concentrati tra le costellazioni dell'Aquila e dell'Aquario. In particolare all'inizio del mese diventano più numerose le alfa Capricornidi, visibili per tutta la notte fino al sorgere della Luna, mentre tra il 9 e 11 agosto si potranno osservare le delta Aquaridi e le Aquilidi.



A dare spettacolo nel cielo ci saranno anche i pianeti. Per Giove la data da segnare è il 19 agosto, quando il pianeta raggiungerá l'opposizione al Sole rimanendo visibile per tutta la notte con la massima luminosità, mentre per Saturno l'opposizione avviene all'inizio del mese e si potrá osservare per tutta la notte.