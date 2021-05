Comandante Cristoforetti: 'Non darò ordini, sarò un facilitatore'

"Sono onorata e sento tutta la responsabilità di questo ruolo di leadership" sulla Stazione spaziale internazionale: essere comandante in orbita "non significa dare ordini, ma essere un facilitatore", per coordinare al meglio il lavoro di squadra e fare in modo che "ogni problema possa essere risolto". Lo racconta l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) Samantha Cristoforetti, al suo primo evento pubblico - una diretta in streaming sulla web tv dell'ESA - dopo la nomina a comandante della Stazione spaziale internazionale (ISS), ruolo che ricoprirà nella sua prossima missione in orbita nel 2022.

Samantha Cristoforetti esprime tutta la sua gratitudine alla famiglia che la supporta e che si prenderà cura dei suoi due figli nel corso della prossima missione. "Quando sono partita per la prima missione" Futura, sette anni fa, "non avevo ancora figli ed era tutto più facile", afferma AstroSamantha. "Ora ho due bambini e questo è un fatto che devo considerare e di cui mi devo preoccupare. Come tutti gli astronauti, posso dire che possiamo fare questo lavoro incredibile perché abbiamo il pieno supporto delle nostre incredibili famiglie. Anche io posso farlo perché so che i miei bambini sono ben accuditi e sono in buone mani. Questo significa che il mio partner e i miei familiari devono fare dei sacrifici per permettermi di realizzare il mio sogno e per questo sono incredibilmente grata".