Arriva la Superluna dei fiori, la più grande dell'anno

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La Luna piena di maggio alla distanza minima dalla Terra: ecco la combinazione speciale della cosiddetta 'Superluna dei fiori' prevista il 26 maggio. E' l'occasione per tante iniziative online e in presenza, come Il Cielo in Salotto e il concorso fotografico SuperLuna! promossi dall'Istituto Nazionale di AstroFisica (Inaf). In Australia e Nuova Zelanda, poi, la notte sarà ancora più magica grazie all'eclissi totale di Luna. In Italia il fenomeno non sarà visibile, ma già ci si sta organizzando per le osservazioni da remoto, come sta facendo il Virtual Telescope Project.



La notte del 26 maggio la Luna piena sarà in quasi perfetta coincidenza con il passaggio del satellite alla minima distanza dalla Terra: una combinazione che fa apparire il disco lunare più grande e luminoso del solito e che ha dato origine al termine 'Superluna', non scientifico ma ormai molto popolare.



A rendere la Superluna in arrivo più speciale del solito è la data: la Luna piena di maggio è detta popolarmente negli Stati uniti anche Luna dei Fiori.



Decine le iniziative in programma nella notte del 26 maggio, come la diretta web de 'Il cielo in salotto', organizzata dall'Inaf con collegamenti da molti osservatori astronomici; tanti anche gli eventi di osservazione organizzati dai gruppi che fanno capo all'Unione Astrofili Italiani (Uai).



(ANSA).