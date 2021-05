Incontro ravvicinato tra Luna e Mercurio

Un incontro ravvicinato tra il pianeta Mercurio e il falcetto di Luna, con il pianeta Venere a fare da spettatore, è stato fotografato dall''astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project.

"Lo spettacolo è iniziato poco dopo il tramonto", dice Masi. "La Luna e il luminoso pianeta Venere, decisamente più in basso verso l'orizzonte, sono stati i primi due astri ad accendersi nei colori del crepuscolo. Qualche minuto più tardi - aggiunge l'astrofisico - poco a Nord del nostro satellite, è apparso anche lo sfuggente Mercurio, in queste sere collocato idealmente nel cielo occidentale".

Particolarmente vistosa, conclude Masi, "la luce cinerea della Luna, cioè la debole luminosità del suo disco non ancora raggiunto direttamente dalla luce del Sole, rischiarato dal bagliore diffuso dalla Terra".