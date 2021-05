Missione compiuta per la Crew1, ammaraggio nel Golfo del Messico

Missione compiuta per la Crew 1, la prima missione operativa della navetta Crew Dragon della SpaceX. Dopo sei mesi rientrano a Terra i quattro astronauti che hanno lavorato sulla Stazione Spaziale Internazionale: sono gli americani and Shannon Walker, che è stata al comando della stazione orbitale, Michael Hopkins e Victor Glover, con il giapponese Soichi Noguchi, dell’agenzia spaziale Jaxa.



L'equipaggio dalla capsula Crew Dragon, subito prima dell'ammaraggio (fonte: NASA/Bill Ingalls)

La Crew Dragon ha aperto il suo paracadute ed è ammarata come previsto, ha detto la Nasa; gli astronauti sono stati recuperati e dopo le prime visite mediche prenderanno un volo per Houston. “Bentornati a casa Victor, Michael, Shannon e Soichi e congratulazioni ai tecnici della Nasa e della SpaceX che hanno lavorato per assicurare un rientro sicuro”, ha detto il neo amministratore capo dell’agenzia spaziale americana, Bill Nelson