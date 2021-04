Ricostruito il viaggio dell'acqua nel cosmo

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Ricostruito il viaggio cosmico dell'acqua dalle nubi interstellari ai pianeti abitabili. Basato sui dati del telescopio spaziale Herschel dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), è pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics da un gruppo di astronomi di cui fanno parte anche i ricercatori italiani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). I dati, spiegano gli esperti, saranno un punto di riferimento per i prossimi venti anni.



Partendo dalle nubi interstellari, culla di nuove stelle e sistemi planetari, l'acqua è stata intercettata in una giovane stella, che emette getti di materia. Poi gli occhi del telescopio Herschel, lanciato nel 2009 e operativo fino al 2013, l'hanno catturata in un disco di gas e polveri da cui nascono nuovi pianeti. Fino a ritrovarla in un giovane pianeta esterno al Sistema Solare, dove è stata portata probabilmente a cavallo di comete.



"La maggior parte dell'acqua - spiegano gli astronomi - si origina sotto forma di ghiaccio su piccole particelle di polvere nelle nubi interstellari fredde e poco dense. Quando una di queste nubi collassa dando vita a stelle e pianeti - precisano - l'acqua viene conservata, ancorandosi alle particelle di polvere che, in questo stadio, hanno le dimensioni di sassolini e poi, nel disco di materia che ruota intorno alla stella nascente, si aggregano a formare gli elementi costitutivi di futuri pianeti.



Secondo questi calcoli - aggiungono gli autori - la maggioranza dei sistemi planetari nasce già con una quantità di acqua sufficiente a riempire molte migliaia di oceani".



Uno dei limiti di queste ricerche, sottolineano gli studiosi, è stato in passato la presenza di vapore acqueo nella nostra atmosfera, che ha ostacolato le osservazioni con i telescopi da terra. Poi è arrivato Herschel, tra i cui obiettivi, spiegano, c'era proprio studiare il ciclo dell'acqua nella Via Lattea.



In futuro il telescopio spaziale James Webb, che sarà lanciato alla fine del 2021, permetterà di continuare il lavoro di Herschel. Aiuterà, infatti, a svelare un tratto del viaggio dell'acqua rimasto finora ignoto, quello nelle zone più interne dei dischi di polvere intorno alle giovani stelle, inseguendo così la preziosa molecola nelle regioni in cui si formano pianeti simili alla Terra. (ANSA).