Marte, il drone-elicottero Ingenuity si prepara al primo volo

Un volo brevissimo, di appena 30 secondi, nel quale si solleverà a circa tre metri dal suolo marziano: è il test che su Marte il drone-elicottero Ingenuity si prepara ad affrontare alle 4:54 italiane del 12 aprile e, se il risultato sarà positivo, sarà la prima dimostrazione in assoluto che il volo controllato è possibile anche su un pianeta diverso dalla Terra e, in particolare, su un pianeta nel quale la gravità è un terzo di quella terrestre.



Sarà una prova decisiva nella storia dell'esplorazione di Marte e che potrebbe imprimere una svolta all'esplorazione robotica del pianeta rosso e, in futuro, anche missioni con astronauti. È qualcosa di mai tentato, come il volo del primo aereo, ed è per questo che a bordo di Ingenuity c'è un pezzetto di tessuto dell'ala del primo aeroplano dei fratelli Wright del 1903.



Ingenuity, il cui nome tecnico è Mars Helicopter Scout, ha ricevuto il suo nome da una ragazza di 11 anni, ma ormai è semplcemente 'Ginny' per i ricercatori del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa che lo hanno progettato e che lo seguono dal centro di controllo. Il drone è un dimostratore tecnologico, perfettamente equipaggiato con fotocamere e videocamere che gli permetteranno di raccogliere una documentazione completa del suo test storico. L'ora stabilita per il decollo sono le 12.30 di Marte del Sol 30, ossia del giorno marziano numero 30 della sua missione, che corrispondono alle 04:54 italiane di lunedì mattina. I dati sono attesi a Terra intorno alle 10.15 italiane del 12 aprile.



Arrivato su Marte il 18 febbraio dopo avere affrontato il lungo viaggio dalla Terra agganciato al rover Perseverance, Ingenuity pesa due chilogrammi, ha quattro zampe, una fusoliera che è una sorta di scatola delle dimensioni di circa 20 centimetri per 16 per 14, rotori in fibra di carbonio lunghi poco più di un metro ed è equipaggiato con antenne, un pannello solare, sensori e telecamere.