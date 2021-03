Marte, a metà aprile il primo volo del drone-elicottero Ingenuity

E' previsto per metà aprile il primo volo su Marte del drone elicottero Ingenuity della missione Perseverance della Nasa: il tentativo verrà fatto non prima di giovedì 8. Lo annuncia la Nasa in una conferenza stampa.

Il velivolo, il primo progettato per volare su un altro pianeta, decollerà portando con sé un pezzo di tessuto originale del primo aereoplano dei fratelli Wright del 1903. Dopo aver raggiunto una quota di tre metri dal suolo marziano, Ingenuity volerà per circa 30 secondi e atterrerà di nuovo. Il test avverrà in una zona pianeggiante e libera di ostacoli che si trova vicina al rover.



Ingenuity, che si trova ancora nel 'grembo' del rover Perseverance, è già stato liberato del suo scudo protettivo domenica scorsa, e nelle ultime ore ha ricevuto da Terra tutte le istruzioni necessarie al suo primo volo. Serviranno all'incirca due giorni per spostare il rover verso il sito prescelto per il tentativo.



Quando sarà il momento, cominceranno le operazioni per il distacco e il dispiegamento del drone: ci vorranno circa quattro ore per farlo posare con le sue 'zampe' sul suolo marziano. A quel punto il rover Perseverance si sposterà delicatamente per lasciargli spazio e riprendere da lontano la scena del decollo, mentre Ingenuity si ricaricherà di energia solare e affronterà gli ultimi test in vista del decollo.