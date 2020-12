Cosmo-Skymed: Profumo (Leonardo),successo del sistema Italia

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Cosmo- SkyMed è una storia di successo del sistema Italia, un driver di ricerca tecnologica, di nuove applicazioni, di competitività industriale e di occupazione, nonché una infrastruttura fondamentale per la protezione e sicurezza del nostro Paese e dell'Europa". Lo afferma l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, commentando i nuovi contratti con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Ministero della Difesa per due satelliti Cosmo-SKyMed Second Generation (CSG). Leonardo, insieme alle joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, è "protagonista per la realizzazione e gestione del sistema", si legge in una nota. "Un sistema - osserva Profumo - le cui potenzialità in termini di affidabilità, precisione e flessibilità sono note a livello internazionale grazie alle capacità dimostrate nella gestione di situazioni di emergenza legate a eventi improvvisi, capacità ulteriormente potenziate nella seconda generazione del programma, grazie a una continua ricerca tecnologica". (ANSA).