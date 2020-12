L’abbraccio di Giove, Saturno e la Luna a un faro siracusano nella foto del giorno della Nasa

Un allineamento celeste tra Giove e Saturno, con la Luna al fianco, che abbracciano il faro Capo Murro di Porco Plemmirio, a Siracusa, è la foto astronomica del giorno (Astronomy picture of the day, Apod) scelta dalla Nasa l’8 dicembre. A scattarla, l’astrofotografo siciliano, Kevin Saragozza, di Siracusa. È la seconda Apod per Saragozza.

“Sono felice che la Nasa abbia scelto questa immagine, che trasmette una grande energia. Nella foto - spiega Saragozza - è come se la Luna, Giove e Saturno abbraccino il faro”. La Nasa spiega che in poco meno di due settimane i due pianeti più grandi del Sistema Solare passeranno così vicini in cielo che la Luna sarebbe facilmente in grado di coprirli contemporaneamente.

È la cosiddetta Grande Congiunzione, attesa il 21 dicembre, con Giove e Saturno mai così vicini dal 1623. Nel loro inseguimento, durato mesi, i due pianeti, molto luminosi, conclude la Nasa, possono già essere visti insieme verso Sud-Ovest subito dopo il tramonto.