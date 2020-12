Lanciata la capsula Dragon verso la Stazione Spaziale

All'indomani del rinvio per maltempo, la capsula Dragon della SpaceX è stata lanciata con il razzo Falcon 9, della stessa azienda di Elon Musk, nel Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida). Il lancio, per conto della Nasa, porta in orbita un carico cruciale per la ricerca nel campo delle Scienze della vita.



La capsula senza equipaggio dell'azienda è diretta alla Stazione Spaziale Internazionale per consegnare a bordo quasi tre tonnellate fra generi di necessità e materiali per gli esperimenti scientifici. Fra questi ci sono anche mini organi, i cosiddetti organoidi, destinati a migliorare le conoscenze sugli effetti che la permanenza nello spazio ha sull'organismo umano, in vista delle future missioni con astronauti dirette sulla Luna e Marte.