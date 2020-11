Maurizio Cheli, ad Area X la mia vita in volo

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - È una vita dedicata al volo quella di Maurizio Cheli, astronauta e pilota collaudatore: la sua passione lo ha portato lontano, a bordo dello Space Shuttle nel 1996 per una missione di due settimane da cui è tornato con una miriade di racconti e insegnamenti.



Li ha condivisi in live streaming sul sito Ansa.it, durante un incontro trasmesso da Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura inaugurata oltre un anno fa in via San Francesco d'Assisi 12 a Torino. Area X è un luogo di edutainment per il pubblico sulla cultura della protezione, a contenuto altamente tecnologico. "Per gli astronauti la protezione è un tema centrale - ha detto Cheli - Tutto il nostro addestramento si basa sull'analisi di scenari via via più complessi per far fronte ad ogni emergenza. E tutti noi nella vita reale dovremmo essere un po' astronauti". (ANSA).