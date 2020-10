Il Sole di Halloween

Il Sole come la zucca di Halloween nella foto pubblicata dalla Nasa in occasione del 31 ottobre. L'immagine è stata catturata dal Solar Dynamics Observatory (Sdo) della Nasa l'8 ottobre 2014: in essa le regioni attive del Sole sono disposte in modo da somigliare alla faccia intagliata sulla zucca di Halloween. Le regioni attive appaiono più luminose perché sono aree che emettono più luce ed energia e sono indicatori di un insieme intenso e complesso di campi magnetici nella parte più esterna dell'atmosfera del Sole, la corona.