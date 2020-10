Due cosmonauti russi e un'astronauta americana decollati verso l'Iss

L'astronauta statunitense Kathleen Rubins e i cosmonauti russi Sergei Ryzhikov e Sergei Kud-Svertchkov sono decollati questa mattina per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo di un razzo russo Soyuz. I due cosmonauti di Roskosmos e l'astronauta della NASA sono decollati come concordato alle 5:45 GMT dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan, secondo le immagini delle due agenzie spaziali. L'agenzia spaziale russa specifica su Twitter che la navicella "si è posizionata con successo in orbita".

And liftoff three Exp 64 crewmates, including @NASA astronaut Kate Rubins on her birthday, aboard a very big candle! She and two @Roscosmos cosmonauts will arrive at the station about three hours later. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/8Zg9X8tcic