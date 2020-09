Spazio, posticipato nuovamente il lancio di Vega

(ANSA) - ROMA, 2 SET - E' stato posticipato il lancio del vettore Vega, il lanciatore dell'Agenzia spaziale europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio che dovrà portare per la prima volta in orbita 53 satelliti.



Il lancio era in programma dalla base europea di Kourou nella Guyana francese per le 3:51 ora italiana, ma è stato nuovamente spostato a data da destinarsi a causa del passaggio di un tifone su una fondamentale stazione di monitoraggio in Corea del Sud.