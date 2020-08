Prima missione capsula Boeing, selezionato il terzo astronauta

La Nasa ha selezionato il terzo astronauta dell'equipaggio che si prepara a volare a bordo della prima missione operativa della capsula Starliner della Boeing verso la Stazione Spaziale Internazionale: è Jeanette Epps, che si unirà agli astronauti della Nasa Sunita Williams e Josh Cassada che già erano stato assegnati alla missione.Il lancio è previsto nel 2021, dopo che la casula avrà completato le procedure per la certificazione della Nasa che prevedono il superamento di due test, l'Orbital Flight Test-2 senza equipaggio e il Crew Flight Test con astronauti."Sono super entusiasta di unirmi a Suni Williams e Josh Cassada nella prima missione operativa della capsula di Boeing sulla Stazione Spaziale Internazionale", ha detto Epps in un video pubblicato su Twitter. Per Epps e Cassada sarà il primo volo spaziale, mentre Williams sarà alla terza missione spaziale, dopo due soggiorni di lunga durata a bordo della stazione spaziale.La capsula è stata sviluppata nell'ambito del Commercial Crew Program della Nasa, una partnership con i privati per sviluppare sistemi di trasporto spaziale per gli astronauti. Nell'ambito dello stesso programma è stata sviluppata la capsula Crew Dragon di SpaceX, il cui primo volo operativo, Crew-1, è programmato per il 23 ottobre 2020.