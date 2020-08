Spazio: luce verde per il lancio di Ariane 5

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Luce verde per il volo del razzo Ariane 5 dalla base europea di Kourou (Guyana francese), con a bordo tre satelliti degli operatori Intelsat e B-SAT: il lancio, già rinviato nel mese di luglio per problemi tecnici, è ora previsto per il 14 agosto in una finestra temporale compresa tra le 18:33 e le 19:20 ora locale, ovvero tra le 23:33 del 14 agosto e le 00:20 del 15 agosto secondo l'orario italiano. Lo annuncia Arianespace in una nota.



I diversi slittamenti che si sono avuti nella tabella di marcia della base di Kourou negli ultimi mesi potrebbero portare al rinvio di qualche giorno di un altro volo molto atteso, quello del razzo Vega, in programma per il 17 agosto.



Il lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), costruito in Italia dalla Avio, porterà in orbita per la prima volta 53 mini satelliti in un solo lancio, grazie allo speciale dispenser in fibra di carbonio e modulare chiamato Ssms (Small Spacecraft Mission Services). Il lancio, inizialmente previsto per il 19 giugno, è stato rinviato per ben cinque volte a causa del maltempo. L'incognita meteo potrebbe pesare anche sul prossimo tentativo, e quindi non è escluso che l'attesa possa protrarsi fino agli inizi di settembre. (ANSA).