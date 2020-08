Spazio: chiuso portellone Space X, stasera il rientro

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 AGO - Il portellone della SpaceX è stato chiuso oggi in vista del ritorno sulla Terra dei due astronauti americani che hanno appena trascorso due mesi sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo rende noto la Nasa.



"Il portellone della Crew Dragon è sigillato in vista della partenza", ha twittato l'agenzia spaziale americana. La navetta su cui ci sono Bob Behnken e Doug Hurley, deve essere ora depressurizzata. Il suo sgancio è previsto per le 23:34 Gmt (1:34 in Italia) e il suo sbarco domenica nel Golfo del Messico verso le 18:41 Gmt (le 20:41 in Italia) (ANSA-AFP).