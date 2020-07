Grande attesa per le immagini ‘mai viste’ del Sole

Grande attesa per le immagini che hanno catturato il Sole da una distanza record, mostrandolo come nessuno lo ha mai visto finora. Le ha inviate a Terra la sonda Solar Obiter, gestita dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) in collaborazione con la Nasa e vengono presentate alle 14,00 nell’evento online organizzato dall’Esa e che trasmettiamo in diretta streaming sul canale Scienza e Tecnica.



L’Italia contribuisce alla missione con tre dei dieci strumenti della Solar Orbiter, attraverso Agenzia Spaziale Italiana (Asi) , Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), le Università di Firenze e Genova e il gruppo Leonardo







Lanciato il 10 febbraio, Solar Orbiter ha completato a metà giugno la fase di messa in servizio e ha eseguito il suo primo avvicinamento al Sole. Poco dopo, i gruppi scientifici europeo e statunitense responsabili dei 10 strumenti della missione hanno eseguito all’unisono i test di tutti gli strumenti e il risultato è stato sorprendente e al di sopra di ogni aspettativa.