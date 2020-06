Vento in alta quota, posticipato il lancio di Vega

Ancora un rinvio per la partenza dalla base europea di Kourou (Guyana Francese) di Vega, il lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio.

L'ultimo rilevamento, riporta il sito dell'Esa, ha registrato un eccesso di vento in alta quota. Il nuovo lancio è in programma per domani, 29 giugno, alle 3:51 ora italiana.

Vega porterà in orbita 53 satelliti con il sistema Ssms (Small Spacecraft Mission Service), una sorta di dispenser che permette di trasportare un grande numero di piccoli satelliti dal peso variabile fra uno e 500 chilogrammi.