Solstizio d'estate, è Italiana la foto del giorno della Nasa

Ha immortalato il solstizio in un paesaggio della Sicilia, lo scatto selezionato dalla Nasa come foto del giorno. L'autrice è Marcella Giulia Pace, una veterana dell'astrofotografia e sono 12 le sue opere finora riconosciute dall'agenzia spaziale come astrofotografia del giorno (Apod). Lo rende noto l'Unione Astrofili Italiani, della quale Pace fa parte.



Scattata nelle campagne di Gatto Corvino, nel Ragusano, la foto indica la posizione del Sole nel cielo nel 2020 e nel 2021, durante il solstizio d'inverno, l'equinozio e il solstizio d'estate. "Ho voluto raccontare il cielo", ha detto Marcella Giulia Pace, che ha combinato il racconto di un ciclo astronomico con "la scelta di un luogo che abbia molte cose da raccontare, come la campagna ragusana, nella quale un attrezzo agricolo richiama la vita di campagna, mentre in lontananza si vede il mare". E' un'immagine risultato di "un grande lavoro di pazienza, fatto di ore di attesa sperando anche nel meteo giusto" e "studiata con Giuseppe De Donà", esperto di quadranti solari e meridiane che vive nel bellunese.



"Unire i movimenti del cielo con il paesaggio terrestre" è il filo conduttore dell'astrofotografia paesaggistica di Pace: "non riprendo oggetti del cielo profondo, ma accorpo il cielo con il luogo", ha detto. Un lavoro "frutto di una grande passione" e di una competenza maturata in modo autonomo. Insegnante di scuola primaria, Marcella Giulia Pace racconta il cielo soprattutto sulla spinta di una grande curiosità: "me la trasmettono i bambini a scuola e prendo spunto da ogni loro domanda per raccontare il cielo".