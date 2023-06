Valutazione delle performance dei Sistemi Sanitari Regionali: i risultati 2022 DIRETTA

Il Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con le 11 Regioni appartenenti al sistema di valutazione delle performance dei Sistemi Sanitari Regionali, presenta i risultati 2022 del Network delle Regioni, durante l'evento in programma venerdì 23 giugno presso il Salone del Parlamento del Castello di Udine, alle ore 9.00. Le Regioni e le Province Autonome che aderiscono al Network sono Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto. L’evento si presenta come l’occasione per discutere i risultati raggiunti dai sistemi sanitari regionali e per favorire la collaborazione tra le Regioni nella programmazione delle politiche di salute pubblica e nella valutazione della performance. Durante l’evento è prevista la condivisione di esperienze, buone pratiche e sfide affrontate dalle Regioni nel corso dell'ultimo anno.



L’iniziativa è aperta dai saluti istituzionali del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e della rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna Sabina Nuti. I lavori vedono la partecipazione delle ricercatrici e dei ricercatori del Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant'Anna, che sintetizzano i risultati salienti delle performance nell’anno della ripresa dopo la pandemia e, con la partecipazione dei referenti del Network illustrano le buone pratiche nel percorso del tumore al seno. Sono previsti due momenti di approfondimento con i contributi della rettrice Sabina Nuti e del presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. In una tavola rotonda si confrontano poi i dirigenti regionali delle regioni del Network. Chiudono l’evento l’assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi e il direttore generale di Agenas Domenico Mantoan.