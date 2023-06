(ANSA) - SIENA, 17 GIU - Conferita la laurea ad honorem in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Siena allo scienziato americano Anthony Stephen Fauci. È stato il professor Francesco Dotta, direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze a introdurre e presentare, con la laudatio, le motivazioni del conferimento all'immunologo statunitense noto per i suoi contributi nella ricerca sull'Aids e altre immunodeficienze. Il conferimento della laurea è stato dato dal rettore Roberto Di Pietra. Precedentemente Fauci ha tenuto una digressione sulle lezioni della pandemia da Coronavirus.



Ritenuto uno dei massimi esperti a livello mondiale nel campo delle malattie infettive, Fauci ha ricoperto il ruolo di consulente per tutti i presidenti degli Stati Uniti a partire da Ronald Reagan nel 1989. Dal 1984 al 2022 è stato direttore del dipartimento della Salute statunitense. Di recente Fauci si è dichiarato disponibile a collaborare al fianco di Rino Rappuoli al Biotecnopolo di Siena, il nuovo centro internazionale per lo studio dei vaccini che ha sede nella città del Palio. (ANSA).