(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 03 GIU - Papa Francesco ha nominato membro della Pontificia Accademia delle Scienze Jules A. Hoffmann, professore di Biologia integrativa presso l'Institut d'Études Avancées dell'Università de Strasburgo, in Francia. per le sue ricerche Hoffmann, nato il 2 agosto 1941 a Echternach (Lussemburgo), ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, tra cui il Premio Nobel per la Medicina nel 2011.



Il Papa ha nominato oggi anche altri due membri della Pontificia Accademia delle Scienze: il professore Masashi Mizokami, direttore del Genome Medical Sciences Project presso il National Center for Global Health and Medicine in Giappone, e la professoressa Tebello Nyokong, docente di Chimica e direttore dell'Istituto per l'Innovazione Nanotecnologica presso la Rhodes University (Sudafrica). (ANSA).