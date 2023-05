Alla Scuola Sant'Anna una Summer school di Protezione civile DIRETTA ALLE 14.00

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ospita dal 29 al 31 maggio la Summer School "Evidence for policy in disaster risk management", organizzata dal Consorzio Civitas Soteria. L'evento, destinato a 70 tra esperti scientifici e decisori pubblici di tutti i Paesi partecipanti al meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, si articola in alcune sessioni plenarie e in sei masterclasses tematiche. Alla sessione plenaria di lunedì alle 14,00 è prevista la partecipazione del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

L'offerta formativa, rileva una nota della Scuola Sant'Anna, "mira ad approfondire, combinando riflessione teorica e strumenti fortemente interattivi, temi come la gestione e l'uso delle informazioni relative al cambiamento climatico; i modelli previsionali; il ruolo dei tecnici nel processo decisionale; la comunicazione del rischio; il diritto internazionale in materia di disastri; gli aspetti economici legati alla gestione del rischio".

Alla plenaria del 29 maggio è prevista la partecipazione di Christos Stylianides, ministro per la crisi climatica e la protezione civile della Grecia, e Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr.

Il 30 maggio seguono le sessioni parallele tematiche tenute da esperti e decisori politici provenienti da prestigiose istituzioni pubbliche e accademiche nazionali e internazionali.

Infine, le conclusioni del 31 maggio saranno affidate a Patrícia Gaspar, viceministra dell'Interno del Portogallo. Secondo Andrea de Guttry, docente di Diritto Internazionale della Scuola Superiore Sant'Anna e responsabile scientifico della Summer School, "è un evento di grande rilievo sia sul piano scientifico che delle ricadute operative, perché offre ai professionisti del settore l'occasione di confrontarsi, costruire modelli comuni di analisi, interpretazione e decisione fondati sull'evidenza scientifica".