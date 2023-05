Ricerca, accordo quadro fra Cnr e Human Technopole

Promuovere attivita' comuni di ricerca, formazione e divulgazione, valorizzare la proprieta' intellettuale e il trasferimento tecnologico, accanto alla ricerca di opportunita' di finanziamento in ambito nazionale e internazionale: e' quanto prevede l'accordo quadro firmato oggi a Milano dal Consiglio nazionale delle ricerche e lo Human Technopole.



L'intesa e' stata firmata dai presidenti delle due istituzioni, rispettivamente Maria Chiara Carrozza e Gianmario Verona, nell'ambito della conferenza "Una sola salute. La bioingegneria e la tecnologia al servizio della salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali", organizzata nell'ambito delle celebrazioni dei cento anni del Cnr.



"Nel lungo cammino di eventi che sta accompagnando la celebrazione del Centenario non poteva mancare la citta' di Milano, con il suo patrimonio di conoscenza nel campo delle scienze della vita, della bioingegneria e della ricerca clinica", ha detto Carrozza. "La firma di questo accordo, in particolare, avvia una nuova alleanza, tramite la quale possiamo avviare collaborazioni su questi temi, accrescere le competenze, attrarre talenti ma anche trattenerli, l'obiettivo ultimo di far fiorire investimenti e creare un ecosistema favorevole all'innovazione. Punto decisivo - ha concluso la presidente del Cnr - sara' anche la capacita' di confrontarci per mettere a fattore comune procedure e regole in grado di far diventare il nostro Paese competitivo a livello internazionale".