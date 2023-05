Bernini, al G7 della Ricerca forte impegno italiano per l'Einstein Telescope

Il G7 dei Ministri della Ricerca e della Scienza è stato per l'Italia anche l'occasione di presentare l'impegno del nostro Paese a ospitare in Sardegna il futuro osservatorio per le onde gravitazionali Einstein Telescope. Lo dice la ministra per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, nel post su Facebook pubblicato al termine dei lavori. I due giorni del G7, scrive Bernini, "sono stati pieni, proficui e stimolanti", nei quali il ministro ha avuto incontri ilaterali con i colleghi di Gran Bretagna, Francia e Giappone.



"Tra i tanti appuntamenti, ho avuto il piacere di confrontarmi, a margine dei lavori delle sedute plenarie, con il ministro britannico, George Freeman, e con il ministro tedesco Bettina Stark-Watzinger - scrive Bernini nel posto - e di avere due incontri bilaterali con il ministro giapponese Sanae Takaichi e con il ministro francese Sylvie Retailleau. Nel primo abbiamo parlato della mobilità dei ricercatori e degli scienziati, sia italiani sia giapponesi, attraverso l'avvio di progetti e programmi comuni nell'ambito della robotica, della fisica, dell'astrofisica, delle onde gravitazionali".



Firmato inoltre un accordo con il Giappone: "da oggi - si legge nel post - Italia e Giappone hanno anche un'intesa per promuovere progetti accademici e scientifici congiunti, grazie alla firma del Memoradum di cooperazione tra il Mur e il ministero dell'Educazione e della Cultura giapponese".



Nel bilaterale con il ministro francese si è deciso di "di rafforzare la cooperazione bilaterale sulla formazione dei nostri studenti nelle materie Stem, di coinvolgere, sempre più, le donne nel settore scientifico e di avviare progetti congiunti nel campo della matematica e della fisica".



Durante il G7, prosegue Bernini, "ho potuto illustrare agli altri Paesi presenti il forte impegno del Governo italiano nella candidatura e nella futura realizzazione di un laboratorio sotterraneo per l'osservazione delle onde gravitazionali, l'Einstein Telescope, che vogliamo costruire a Sos Enattos in Sardegna. Un sito straordinario, tra i più 'silenziosi' in Europa, al riparo da rumori di natura geofisica e antropica. L'Einstein Telescope diventerà un hub per lo sviluppo della ricerca sulle onde gravitazionali per scienziati ed esperti di tutto il mondo".