Per l'Einstein Telescope un bando europeo da 14 milioni

È stato pubblicato il bando europeo da 14 milioni di euro per lo studio di fattibilita' tecnica ed economica dell'Einstein Telescope, il futuro rilevatore delle onde gravitazionali che l'Italia e' candidata a ospitare in Sardegna, nella miniera dismessa di Sos Enattos, in competizione con il sito nei Paesi Bassi, nell'Euregio Mosa-Reno, e che e' finanziato con 50 milioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.



"Lo studio fornira' tutti gli elementi territoriali e costruttivi di sostegno alla candidatura della Sardegna a ospitare Einstein Telescope", ha detto Maria Marsella, responsabile del WP6 'Sustainable Design'' del progetto Etic ((Einstein Telescope Infrastructure Consortium). "Un gruppo di lavoro multidisciplinare seguira' lo sviluppo delle soluzioni ingegneristiche - ha aggiunto - per garantire la compatibilita' con i requisiti definiti dalla comunita' scientifica e favorire l'applicazione di strategie sostenibili per l'ambiente e il territorio. I risultati permetteranno di ottimizzare la localizzazione, in superficie e in sotterranea, delle infrastrutture di ET nell'area di Sos Enattos".



Per Gaetano Schillaci, responsabile unico del procedimento di gara, "lo studio oggetto della gara ha un alto livello di complessita' e di unicita' , e richiedera' l'impegno di un'azienda con elevate competenze". Si prevedono sondaggi e indagini funzionali sul sito in Sardegna, accanto a uno studio preliminare di impatto ambientale sia per le opere in superficie, sia per quelle sotterranee.



La scadenza per la presentazione delle offerte e' fissata al giorno 29 giugno 2023 alle ore 12.00. La candidatura italiana del sito di Sos Enattos a ospitare l'Einstein Telescope sara' anche al centro dell'evento 'Einstein Telescope: la grande infrastruttura di ricerca europea' in programma il 9 maggio a Cagliari. Fra gli interventi previsti, quello della ministra per l'Universita' e la Ricerca Anna Maria Bernini, in collegamento da remoto, e una lettura magistrale sulle onde gravitazionali del Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.