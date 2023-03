Da oggi ANSA Scienza e tecnica online anche in inglese

Da oggi il canale Scienza e Tecnica dell’agenzia ANSA esce anche in inglese, con una pagina dedicata alle principali notizie. Visibile nella home page del canale dedicato all’informazione scientifica, la pagina in inglese è una vetrina internazionale per la ricerca italiana.

La scelta editoriale è di dare visibilità all’attività scientifica del nostro Paese, dalle tecnologie quantistiche alla biologia e allo spazio, ai suoi istituti di ricerca e alle sue aziende più innovative, in un momento di cambiamenti importanti legati a risorse senza precedenti a disposizione della scienza, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

La pagina in inglese è anche l’occasione per parlare dell’impegno italiano nei grandi programmi europei, come il nuovo programma quadro Horizon Europe, la costellazione Galileo per la navigazione satellitare e la costellazione Copernicus per l’osservazione della Terra, fino ai grandi progetti nei quali il nostro Paese si prepara a giocare un ruolo di primo piano, come il nuovo telescopio che permetterà di ascoltare le onde gravitazionali nell’intero universo, l’Einstein Telescope