150.000 bulbi di tulipani nel parco ex Cnr a Scandicci

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 30 NOV - Un anfiteatro colorato di tulipani per la fioritura della prossima primavera al Temporary Park dell'ex Cnr di Scandicci (Firenze) per l'edizione 2023 di Wander and Pick. Sono già 150.000 i bulbi - riferisce il Comune - per il progetto 2023 della fioritura dei tulipani, in base al progetto dell'architetto Giulia Crocetti Corenich e dell'architetto paesaggista Ilenia Maria Agresti di Dromhus studio, con concept e coordinatrice Alessandra Benati dell'associazione Le Tribù della Terra; dei 150 mila bulbi presenti, di circa 65 varietà diverse, 120.000 sono in fase di piantumazione nella seconda metà di novembre 2022, gli altri sono conservati dalla precedente edizione; il disegno della fioritura sarà quello di un anfiteatro. La planimetria di Wander and Pick 2023 copre una superficie di oltre 2000 metri quadri.



"Centocinquanta mila bulbi nel terreno per una fioritura ricca di colori e di specie diverse di tulipani - dice la coordinatrice del progetto Alessandra Benati de Le Tribù della Terra - la planimetria di Wander and Pick della prossima primavera riprodurrà un grande anfiteatro floreale. Dopo la messa a dimora dei bulbi sistemeremo dei piccoli pali a tutelare l'area, oltre i quali i visitatori potranno ammirare la lenta e continua crescita delle piante fino al momento della fioritura".



"Siamo alla sesta edizione di Wander and Pick nel Temporary Park, nel centro di Scandicci, un'iniziativa sempre più parte della tradizione della nostra città - dice l'assessoressa all'Ambiente Barbara Lombardini - ogni anno la fioritura riesce a rinnovarsi con colori nuovi e specie sempre più assortite nel rispetto dei principi della biodiversità, grazie all'impegno, alla creatività e alla fantasia dei promotori di questo evento spettacolare. I tulipani segneranno anche la prossima primavera la ripartenza delle attività nel nuovo Temporary Park dell'ex Cnr, uno spazio sempre più vissuto dai cittadini che in un futuro prossimo sarà un vero e proprio nuovo quartiere verde, di cui beneficeranno i cittadini di Scandicci e dell'area metropolitana". "L'utilizzo del terreno del Temporary Park all'ex Cnr di Scandicci per Wander and Pick", conclude la coordinatrice Alessandra Benati, "permette la continua sperimentazione di floricoltura bio con l'uso di colonie probiotiche su bulbose". (ANSA).