A Napoli i 20 anni di Icar-CNR

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - "Strumenti innovativi per la medicina, l'energia, la finanza e le previsioni meteo: la computazione quantistica risolverà, nei prossimi anni, problemi ad oggi intrattabili". È il messaggio del presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza e del direttore di Icar Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni) Cnr Giuseppe De Pietro intervenuti con ricercatori di fama internazionale al workshop celebrativo dei 20 anni dell'Icar Cnr a Napoli, in corso fino a domani al Royal Continental. "Il quantum computing è una delle strade che si prospettano per il futuro di Icar, ma in generale di tutta la ricerca scientifica. Dobbiamo guardare avanti alle future tecnologie abilitanti e alla rivoluzione che sono in grado di determinare nella medicina, nella sostenibilità climatica e negli ambiti più di rilievo per la vita quotidiana della nostra società", ha spiegato Maria Chiara Carrozza.



"Parliamo di calcolatori molto potenti che, con una tecnologia che si basa sulla fisica quantistica, potranno risolvere problemi per la soluzione dei quali oggi anche il più potente dei computer impiegherebbe centinaia di anni. Le prime applicazioni le potremo vedere già nei prossimi 5 anni", ha aggiunto Giuseppe De Pietro.



Nel corso del workshop celebrativo in grande risalto le eccellenze imprenditoriali del territorio.



"Il valore aggiunto di queste giornate è rappresentato dal confronto con le aziende italiane, anche del Sud, con cui approfondire l'aspetto più importante di questa rivoluzione: l'applicazione della ricerca grazie a realtà imprenditoriali che offrono servizi ingegneristici e che sono impegnate nella transizione digitale - ha concluso De Pietro - Il futuro della ricerca scientifica è nell'intelligenza artificiale e nel quantum computing: il nostro sguardo è rivolto a tecnologie abilitanti per velocizzare la risoluzione di problemi". (ANSA).