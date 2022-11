Nasce dispositivo che migliora conservazione ortofrutta

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Con l'obiettivo di prolungare la data di scadenza (shelf-life) dei prodotti ortofrutticoli nasce il dispositivo Blowdevice, un nuovo protocollo di conservazione realizzato dall'Università della Basilicata. La novità è stata messa a punto da "Oltre.bio: gestione innovativa della cerasicoltura e viticoltura da tavola". Il progetto, finanziato dal Psr Puglia 2014-2020, "si pone l'obiettivo di analizzare e sperimentare quali siano a oggi le migliori pratiche di gestione in biologico per due delle colture più importanti del territorio pugliese, uva da tavola e ciliegio". Blowdevice—informa una nota- - viene applicato sulle confezioni durante la fase preparazione del prodotto per il mercato. Tecnicamente- spiegano gli ideatori- il dispositivo consente la gestione dell'atmosfera modificata nell'interno della confezione e ottimizza il metabolismo del prodotto prolungandone, così, la freschezza e migliorando le prospettive commerciali. Il prototipo di macchina è stato installato presso l'azienda Romanazzi ed è stato sviluppato nell'ambito del progetto Oltre.bio . "Il progetto Oltre.bio- sottolineano i responsabili del nuovo dispositivo- dimostra chiaramente quanto sia necessario creare una stretta collaborazione tra mondo agricolo e istituzioni al fine di sviluppare tecnologie che siano sostenibili in termini ambientali ed economici e che rispondano alla reale necessità dei consumatori che sempre più chiedono al mercato prodotti biologici di qualità". (ANSA).