Appuntamento con gli IgNobel, i premi alla scienza da ridere DIRETTA

Appuntamento alla mezzanotte italiana con gli IgNobel, i premi assegnati alle ricerche bizzarre e stravaganti che, fra quelle pubblicate a pieno titolo sulla riviste scientifiche internazionali, scatenano inevitabilmente una risata. E' accaduto negli anni passati con lo studio sulla pizza che aiuta a vivere in buona salute o con la dimostrazione che è possibile camminare sull'acqua, ma solo sulla Luna.



Organizzata dalla rivista Annals of Improbable Research e finanziata dalle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell'Università di Harvard, la cerimonia si svolge interamente online per il terzo anno consecutivo "a causa delle ambizioni in agguato del Covid-19", scrivono gli organizzatori.



"Conoscenza" è il tema dell'edizione 2022, richiamato anche nella mini opera in programma, intitolata "Il club di coloro che sanno tutto", nella quale ciascuno dei personaggi è fermamente convinto di essere l'unico membro del club a sapere davvero ogni cosa. Gli scrittori Rosemary Mosco, Thomas Michel ed Edward Tufte raccoglieranno quindi la sfida in cui esprimeranno in 24 secondi e 7 parole il loro pensiero sui piccioni, la conoscenza medica e l'informazione. Non mancherà nemmeno il tradizionale lancio di aeroplanini di carta.



Dieci le ricerche stravaganti in attesa dell'Ig Nobel 2022, che quest'anno sarà trasmesso anche in giapponese e, successivamente, in cinese. Come avviene tradizionalmente, saranno presentate da otto Nobel 'tradizionali', fra i quali Frances Arnold premiata per la Chimica nel 2018, Jerome Friedman e Donna Strickland, entrambi premiati per la Fisica rispettivamente nel 2018 e nel 1990.