Risale l'occupazione dei dottori di ricerca italiani, al 90,9%

Risale e sfiora il 90,9% l’occupazione dei dottori di ricerca italiani, che sono fra i più giovani in Europa e fra i quali le donne dono ancora poche: lo indica il Rapporto AlmaLaurea su profilo e sulla condizione occupazionale dei dottori di ricerca, presentato presso l’Università di Camerino in un evento organizzato con il ministero di Università e Ricerca.

Risale e sfiora il 90,9% l’occupazione dei dottori di ricerca italiani, che sono fra i più giovani in Europa e fra i quali le donne dono ancora poche: lo indica il Rapporto AlmaLaurea su profilo e sulla condizione occupazionale dei dottori di ricerca, presentato presso l’Università di Camerino in un evento organizzato con il ministero di Università e Ricerca.