Scienziati ai partiti, poca attenzione a ricerca

In vista delle elezioni politiche i partiti dedicano ancora poca attenzione alla ricerca scientifica, un argomento cruciale per lo sviluppo del Paese, che viene invece trattato in modo sbrigativo con poche righe nei programmi elettorali, limitandosi nella migliore delle ipotesi a raccomandare un aumento della spesa in linea con la media europea. Lo rileva il Gruppo 2003 per la ricerca scientifica, che raggruppa quegli scienziati italiani che lavorano in Italia e figurano negli elenchi dei ricercatori più citati al mondo.

In una lettera aperta ai partiti, il Gruppo 2003 sottolinea come ritardi nella realizzazione del Pnrr e delle riforme appena avviate nel mondo della ricerca “avrebbero conseguenze disastrose sul Paese”, e ricorda la necessità di avere più fondi e ricercatori, una migliore governance e un maggiore impegno per la diffusione della cultura scientifica in Italia.