Roma sarà capitale mondiale dell'astronomia nel 2027

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Roma si prepara a diventare capitale mondiale dell'astronomia nel 2027: è stata infatti scelta come sede della 33esima assemblea generale della più grande società di astronomi professionisti al mondo, l'Unione astronomica internazionale (Iau), che riunirà più di 3.000 ricercatori da tutto il mondo. L'annuncio della vittoria italiana sulle altre due proposte concorrenti, presentate da Montreal e Tel Aviv, è stata data a Busan, in Corea del Sud, durante la cerimonia di chiusura della 31esima edizione del meeting.



Grande soddisfazione da parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che su Twitter si dice "felice di questo ennesimo riconoscimento per Roma, sempre più capitale delle scienze e dei saperi". (ANSA).