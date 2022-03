Nobel Parisi, aiutare scienziati ucraini ma non isolare russi

"Viviamo tempi tragici" che ci portano a respirare di nuovo "un'atmosfera da Guerra Fredda": in questo momento "dobbiamo aiutare gli scienziati ucraini ma non dobbiamo indebolire i collegamenti con gli scienziati russi", perché rappresentano un canale di dialogo che potrebbe aiutarci "a costruire la pace nel lungo periodo": lo afferma il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, in occasione della firma dell'accordo di collaborazione tra l'Accademia Nazionale dei Lincei e l'Accademia delle Scienze portoghese.