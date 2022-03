Messa, va colmato gap fra ricerca e impresa

In Italia va colmata la distanza che attualmente separa il mondo della ricerca da quello dell'industria e questo significa risolvere un problema culturale che nasce da uno squilibrio fra produzione scientifica e produzione industriale, così come dalla separazione fra ricerca di base e applicata: lo ha detto il ministro dell'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenendo al convegno su Ricerca e industria organizzato dall'Accademia dei Lincei.

"In Italia esiste un vero gap tra produzione scientifica e impatto sull’impresa", ha detto il ministro. Facendo l'esempio di quanto è avvenuto durante la pandemia, ha aggiunto che "da una parte, siamo al quarto posto al mondo per produzione scientifica sul Covid, dall’altra non abbiamo neanche pensato di poter produrre un vaccino. Questo è dovuto a tanti fattori e criticità”.

Per il ministro si tratta inannzitutto di un problema culturale: "la difficoltà di comprensione tra Accademia, scienza e impresa - ha rilevato - deriva molto dalla cultura, dall’educazione, dalla formazione, da come siamo cresciuti, dalla storia d’Italia, diversa da quella per esempio di Francia e Germania. Questi sono punti che hanno bisogno di tempo per essere modificati e non devono nascondere altri aspetti su cui si può agire da subito".

Un altro fattore culturale importante segnalato da Messa è il fatto che "si fa fatica a superare in modo positivo tra ricerca fondamentale e applicata".