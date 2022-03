In Ucraina la ricerca resiste alla guerra grazie al Web

La ricerca resiste alla guerra, anche se a Karkhiv ha dovuto abbandonare i laboratori per rifugiarsi negli scantinati. "E' davvero molto, molto difficile continuare a lavorare nonostante la guerra, ma io e miei studenti cerchiamo di farlo comunque", dice all'ANSA con un'e-mail il fisico Vasyl Maslov, dell'Istituto di Fisica e Tecnologia di Karkhiv. Qui Maslov ha studiato per anni la fisica del plasma, un campo di ricerca all'avanguardia e i cui risultati trovano applicazioni in numerosi settori, dall'astrofisica agli acceleratori di particelle. Inoltre, fra i suoi compiti, c'era quello di tenere i legami con la ricerca europea per l'accesso ai finanziamenti.



Adesso l'unico strumento di lavoro sono rimasti i telefonini: "continuiamo a lavorare grazie a internet mobile e alle comunicazioni mobili, e intanto cerchiamo di mettere in salvo le nostre famiglie e i nostri parenti". Si continua a lavorare mentre dall'esterno arriva il rumore delle esplosioni. "Uno dei miei studenti sta continuando a lavorare e cerca di mettere in salvo i suoi genitori nel seminterrato. Lui si trova a Karkhiv", racconta Maslov. Un altro studente ha lasciato la città e si è trasferito a Poltava, una città a circa 140 chilometri a Sud-Ovest di Karkhiv. "Continua a lavorare anche lui, ma ha cercato di portare in salvo i suoi genitori in un centro gestito da volontari".



Lo stesso Maslov ha lasciato Karkhiv e ora si trova a circa 1.300 chilometri di distanza nella zona occidentale del Paese, a Uzhgorod, vicino al confine con la Slovacchia e l'Ungheria. "Di sicuro continuo a lavorare anch'io e ho lasciato Karkhiv per cercare di portare in salvo la mia famiglia e i miei parenti". Anche se lì la situazione è più tranquilla, "la guerra prosegue" e continua a rendere tutto molto difficile. "Continuo a stare in contatto con molti dei miei colleghi all'estero e con molti di essi preparo articoli scientifici. Proprio ieri - aggiunge - ho ricevuto la notizia che un nostro articolo è stato accettato per la pubblicazione".



Se il telefonino funziona, mandare foto non è altrettanto semplice. Era riuscito a inviarne alcune a un suo collega e amico italiano, il fisico Francesco Pegoraro, dell'Università di Pisa e accademico dei Lincei, che lavora nel suo stesso campo di ricerca. Maslov le aveva scattate da Karkhiv all'inizio del conflitto, quando si era trasferito a lavorare nello scantinato e il suo istituto aveva già i primi segni della guerra, con una facciata annerita e molte finestre distrutte. "Adesso inviare foto è impossibile. Mia figlia ha avuto problemi per aver cercato di farlo. Cerchi di capirmi, è la guerra".