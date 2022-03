Scienziati ucraini chiedono a Ue di isolare ricerca e università russe

Interrompere ogni forma di collaborazione e finanziamento nei confronti di università e centri di ricerca russi, escludendoli anche da programmi importanti quali Horizon Europe, Erasmus+, il Cern di Ginevra e il progetto Iter per la fusione nucleare: è quanto la comunità accademica ucraina chiede all’Unione europea, con una lettera aperta pubblicata online e inviata alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo, al Consiglio dell'Ue e ai Paesi Membri.

"Chiediamo alla Commissione europea di sospendere urgentemente ogni tipo di collaborazione internazionale con le istituzioni russe a livello sistemico e istituzionale, di interrompere il finanziamento di progetti di ricerca e formazione con le istituzioni russe, di sospendere l'adesione all'organizzazione internazionale fino alla fine della guerra", si legge nell'appello sottoscritto da oltre 200 accademici ucraini.

"Chiediamo al Parlamento europeo, che è il cuore delle nazioni dell'Ue, di sostenere gli scienziati ucraini nella nostra lotta, di lottare per il futuro della scienza e dell'istruzione, per il futuro dell'intera Europa, prendendo tutte le decisioni possibili il più rapidamente possibile per negare l'accesso a tutte le istituzioni russe ai fondi dell'Ue almeno per le prossime prospettive finanziarie, che saranno attuate nel 2021-2027. Con la possibilità di continuare fino a quando non avremo libertà e pace in Europa con l'Ucraina".

Gli accademici ucraini chiedono infine al Consiglio dell'Unione europea "di sospendere ogni tipo di collaborazione internazionale con le istituzioni russe a livello nazionale (progetti bilaterali di ricerca e istruzione, programmi di mobilità, altre attività in ambito scientifico ed educativo) fino alla fine della guerra".